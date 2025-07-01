كريستو يتلقى عرضا من نادي النجم الساحلي التونسي

كشف الناقد الرياضي، فتحي سند عن رأي محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي حول عرض انتقاله إلى نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "محمد الضاوي كريستو تلقى عرضًا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي التونسي، وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتلبية رغبة اللاعب بالموافقة علي العرض وعودته إلى ناديه السابق".

رفض الإعارة

ومن ناحية أخرى، أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك أزمة داخل النادي الأهلي تتمثل في التونسي محمد الضاوي كريستو بعد نهاية إعارته لنادي الصفاقسي التونسي، والذي يرفض فكرة الخروج مُعارًا لموسم آخر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كريستو طلب الرحيل نهائيًا من الأهلي أما بالبيع النهائي، أو فسخ عقده مع حصوله على مستحقاته كاملة.

وأضاف: كريستو يريد فسخ العقد مع الحصول على راتب لمدة موسمين، وهو مبلغ يتخطى المليون دولار.