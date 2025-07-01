على وشك الانتهاء.. حمزة نمرة يشوق جمهوره بـ موعد طرح ألبومه

كشف المطرب حمزة نمرة، عن اقترابه من انتهاء ألبومه الجديد.

وكتب نمرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أيوة هاتلي بقى اللمسة الأخيرة اللي هناك دي، الألبوم على وشك الانتهاء قريبًا إن شاء الله ”.

ألبوم جديد

وكان قد كشف حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة .

ويمزج ألبوم حمزة نمرة بين العربي الأصيل والموسيقى المعاصرة.

أخر أعمال حمزة نمرة الغنائية

وكانت أخر أعمال حمزة نمرة هو غنائه لتتر مسلسل “سر إلهي” الذى شارك فى ماراثون رمضان 2024 ، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

وأحيي الفنان حمزة نمرة خلال الفترة الماضية آخر حفلاته الغنائية ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك بحفلين استثنائيين على مسرح المحكى فى الليلة الرابعة للمهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

