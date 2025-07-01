حبس عامل أشعل النيران عمدًا في توك توك ابن عمه بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإشعال النيران عمدًا في مركبة "توك توك" مملوكة لابن عمه، بسبب خلافات مالية بينهما، ما أسفر عن احتراق أجزاء من المركبة دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بنشوب حريق في مركبة "توك توك" بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن النيران نشبت في "توك توك" ملك المدعو "علاء. ن"، 29 عامًا، سائق، ويقيم ببندر المنشاة، وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث إصابات.

وأسفر الحريق عن تلفيات جزئية بالمركبة، تمثلت في احتراق السقف الجلد والجزء الأمامي، واتهم مالك المركبة نجل عمه المدعو "عاطف. م"، 29 عامًا، عامل، بإضرام النيران عمدًا في مركبته بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه ألقى كمية من مادة معجلة الاشتعال "بنزين" على المركبة وأشعل فيها النيران انتقامًا من قريبه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.