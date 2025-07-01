تعاون علمى بين شفاء الأورمان وجامعة كولورادو الأمريكية في مجال زرع النخاع

زار الدكتور هشام عيسى أستاذ زراعة النخاع والخلايا الجذعية في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر ، تفقد خلالها وحدة زرع النخاع بالمستشفى.

وسجل شهادته حول الوحدة برسالة إيجابية عنها عبر رسالة مسجلة بالفيديو والتطور التكنولوجي الكبير في شفاء الأورمان الذي يضاهي المستشفيات العالمية.

وتمثل وحدة زراعة النخاع إضافة قوية لخدمات علاج السرطان في الصعيد، حيث تقدم خدمات زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان، مما يوفر عناء السفر للقاهرة على مرضى الصعيد، ويُسهم في تقليل قوائم الانتظار الطويلة لمثل هذه الحالات.

وعلى هامش الزيارة، عقد الدكتور هشام عيسى جلسة نقاش تضمنت أطر التعاون المستقبلي في حضور الاستاذ الدكتور فايق غالب والأستاذ الدكتور طارق منصور، والدكتورة أسماء ولفيف من استشاري اطباء اورام الاطفال.

وتضمن الاجتماع مناقشة أساليب العزل والتعقيم في وحدة زرع النخاع ، و مقارنتها بما هو متبع في جامعة كولورد الأمريكية، و اتفقنا على عقد لقاءات دورية من خلال خاصية الزوم لمناقشة الحالات، وتاكيد التعاون بين الوحدة ووحدة زرع النخاع في مستشفى كولورادو.

وأشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بهذه الزيارة التى قام بها الأستاذ الدكتور هشام عيسى أستاذ زراعة النخاع والخلايا الجذعية في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد تعاون علمى كبير مع الجامعة الأمريكية.

وأكد على أن زيارته وحدة زرع النخاع، تسهم بشكل كبير في إكساب الفرق الطبية بالمستشفى الخبرات اللازمة والتى تدعم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية المتميزة التى تقدمها المستشفى لمرضى الأورام السرطانية.