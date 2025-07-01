قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعم وتكريم.. ماذا فعل مصطفى كامل مع شيرين بنقابة الموسيقيين
القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة
الحكومة الإيرانية: المستشفيات استقبلت 5646 مصابا جراء الحرب مع إسرائيل
انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تسجيل مؤشر S&P 500 رقماً قياسياً جديداً
الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات بمشروع "سكن مصر" للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة
تصعيد واسع في غزة مع توسع العمليات البرية واستمرار استهداف المدنيين
روسيا تسيطر بشكل كامل على منطقة لوجانسك الأوكرانية
ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدا
التعليم: آخر موعد للتسجيل بمنحة أشبال مصر الرقمية.. السبت
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030
العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون علمى بين شفاء الأورمان وجامعة كولورادو الأمريكية في مجال زرع النخاع

تعاون علمى بين شفاء الأورمان وجامعة كولورادو الأمريكية في مجال زرع النخاع
تعاون علمى بين شفاء الأورمان وجامعة كولورادو الأمريكية في مجال زرع النخاع
شمس يونس

زار  الدكتور هشام عيسى أستاذ زراعة النخاع والخلايا الجذعية في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر ، تفقد خلالها وحدة زرع النخاع بالمستشفى.

وسجل شهادته حول الوحدة برسالة إيجابية عنها عبر رسالة مسجلة بالفيديو والتطور التكنولوجي الكبير في شفاء الأورمان الذي يضاهي المستشفيات العالمية.

وتمثل وحدة زراعة النخاع إضافة قوية لخدمات علاج السرطان في الصعيد، حيث تقدم خدمات زرع النخاع للأطفال والكبار المصابين بالسرطان، مما يوفر عناء السفر للقاهرة على مرضى الصعيد، ويُسهم في تقليل قوائم الانتظار الطويلة لمثل هذه الحالات.

وعلى هامش الزيارة، عقد  الدكتور هشام عيسى جلسة نقاش تضمنت أطر التعاون المستقبلي في حضور الاستاذ الدكتور فايق غالب والأستاذ الدكتور طارق منصور، والدكتورة أسماء ولفيف من استشاري اطباء اورام الاطفال.

وتضمن الاجتماع مناقشة أساليب العزل والتعقيم في وحدة زرع النخاع ، و مقارنتها بما هو متبع في جامعة كولورد الأمريكية، و اتفقنا على عقد لقاءات  دورية من خلال خاصية الزوم لمناقشة الحالات، وتاكيد التعاون بين الوحدة  ووحدة زرع النخاع في مستشفى كولورادو.

وأشاد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بهذه الزيارة التى قام بها  الأستاذ الدكتور هشام عيسى أستاذ زراعة النخاع والخلايا الجذعية في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد تعاون علمى كبير مع الجامعة الأمريكية.

وأكد على أن زيارته وحدة زرع النخاع،  تسهم بشكل كبير في إكساب الفرق الطبية بالمستشفى الخبرات اللازمة والتى تدعم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية المتميزة التى تقدمها المستشفى لمرضى الأورام السرطانية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

حريق - أرشيفية

خلال 48 ساعات.. 10 حرائق في العاصمة من دون إصابات أو خسائر بشرية

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الأول من يوليو.. حرارة ورطوبة عالية

الزمالك

بعد تولي فيريرا قيادة الزمالك.. ما مصير القباني وأيمن عبدالعزيز؟

ترشيحاتنا

وزير العمل خلال المشاركة في الندوة

جبران: قانون العمل راعي الأنماط الجديدة وحقق المعايير الدولية

وزارة السياحة والآثار

اجتماع مصري صيني لبحث التسجيل المشترك لمقياس النيل ونقوش بايهيليانج باليونسكو

الانبا موسى الأسود

الأنبا مقار يصلي عشية عيد القديس القوي الأنبا موسى الأسود

بالصور

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

سعر شاومي الكهربائية الجديدة يفوق تسلا.. وطلبات الشراء في ارتفاع

شاومي
شاومي
شاومي

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا
10 ساعات في الثلج..تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف يسبب غرغرينا

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل "موازين"

)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”
)طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد