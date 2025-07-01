قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس
وداعًا يا مريم.. قصة الفراشة التي اختطفها البحر في تونس
مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري قلب: الرياضة ضرورة يومية لتجنب النهجان ومضاعفات صحية خطيرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد السيد، استشاري القلب والأوعية الدموية، أن ممارسة النشاط البدني أمر أساسي للحفاظ على الصحة العامة، خاصة لصحة القلب. 

وقال:"لازم يكون في رياضة بشكل يومي لمواصلة الحياة الطبيعية وتجنب النهجان، حتى لو مش قادر تروح جيم، مارس التمارين في البيت أو استخدم أي جهاز يساعد على تحريك الدورة الدموية."

قلة الحركة تؤدي للهبوط والنهجان ومشاكل بالجهاز الهضمي

وحذر الدكتور السيد  خلال برنامج صباح الخير يا مصر من أن عدم ممارسة الرياضة يؤدي إلى ضعف في الدورة الدموية، ما يسبب أعراضاً مثل الهبوط، النهجان، الدوخة، ومشكلات في المعدة مثل العُصرة والحرقان.

آلام الصدر التي تمتد إلى الذراع قد تشير إلى مشكلة في القلب

وأوضح أن الشعور بـ"طبقة على الصدر أو حرقان يسمع في الذراع" قد يكون دلالة على مشكلة في القلب، لكنها تحتاج إلى فحص دقيق باستخدام رسم القلب لتحديد السبب بدقة، مؤكداً ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض.

استشاري القلب والأوعية الدموية لصحة القلب تجنب النهجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الكشف عن لادا جرانتا أكتيف كروس الجديدة.. 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

مواصفات هاتف Vivo Y19s

بأقوى معالج وقدرة شحن جبارة .. فيفو تطلق هاتف Vivo Y19s

تحديث Android 16

قائمة هواتف أوبو غير المؤهلة لتحديث أندرويد 16 وواجهة ColorOS 16

بالصور

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد