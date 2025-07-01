محافظ الإسكندرية: ترميم الأسفلت المتهالك بأحياء الثغر

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق و النقل بسرعة للعمل على تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق بالإضافة إلى ترميم الأرصفة والحفر والمطبات بالشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ؛ قامت مديرية الطرق خلال الشهر الشهر الماضي برصف وترميم العديد من الشوارع؛ وبنطاق حي العجمي( شارع مسجد ابو النصر - شارع كفر عجمي _ استكمال أعمال صب ارصفة ورصف شارع ابو تلات الرئيسي- طريق إسكندرية مطروح الحارة القبلية)

أما عن حي منتزه أول فقد تم العمل على رصف: (شارع ١٦ الملك- استمرار العمل بشارع القاهرة- تركيب بلدورات أمام مسجد سيدي بشر- مربع نوفل- شارع الأرمن- شارع ابن طاهر - شارع العجاري-شارع ال ٥٠٠)

وعلى الصعيد ذاته؛ فقد تم رصف عدد من الشوارع بنطاق حي غرب وهي : (شارع الشيخ يوسف مربع المتراس -شارع احمد راشد صينية المتراس -شارع 406 تفرعات الدانى صينية المتراس )

وبنطاق حي وسط فقد تم رصف :(طريق ابيس العاشرة) ، اما عن حي الجمرك فقد تم رصف شارع (البحرية أمام مجمع المدارس).