بوك ليفري.. خدمة جديدة من مكتبة مصر العامة لتيسير إعادة الكتب للمستفيدين

في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لروادها، أعلنت إدارة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، عن إطلاق خدمة "بوك ليفري"، بالتعاون مع إحدى شركات الشحن السريع، وذلك للتيسير على المستفيدين في إعادة الكتب المعارة دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مقر المكتبة.

يأتي إطلاق هذه الخدمة استجابةً لعدد من التحديات التي واجهت المستفيدين، أبرزها تأخر البعض في إعادة الكتب نتيجة لانشغالهم أو ظروفهم الصحية، خاصة كبار السن، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي خدمات المكتبة، ما يجعل التردد المنتظم على المكتبة أمرًا غير يسير لهم.

تعتمد خدمة "بوك ليفري" على التنسيق المباشر مع المستفيدين عبر تطبيق "واتساب"، حيث يتم تجميع بياناتهم (الاسم، العنوان، رقم الهاتف، رقم كارنيه العضوية، وعدد الكتب)، ثم تُرسل إلى شركة الشحن المختصة التي تتولى مهمة استلام الكتب من المستفيدين مقابل رسوم رمزية متفق عليها، سواء للمشتركين بنظام فردي أو عائلي.

ويتم التواصل أسبوعيًا مع الشركة لتسليم الشحنات الخاصة بالكتب إلى المكتبة، حيث تُسجل الكتب المستعادة في النظام الإلكتروني للمكتبة فور وصولها.

وقد تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية للمكتبة، إلى جانب تخصيص الرقم (01018044202) لتلقي طلبات الاشتراك بالخدمة، ويتولى الموظف المختص تفريغ البيانات في قاعدة بيانات شاملة، تُرسل إلى الشركة، مع متابعة دقيقة لضمان سلامة الخدمة، سواء من حيث الالتزام بمواعيد الاستلام أو دقة عدد الكتب أو تحصيل الرسوم المتفق عليها.

وتعمل الشركة على تجميع كل الطلبات وإرسالها إلى المكتبة، في إطار منظومة منظمة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المكتبة، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتعزيز ثقافة الاستعارة المسؤولة.