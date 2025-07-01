عاطل يطلق النار في الهواء ويروع المواطنين بالغربية.. تحرك فوري من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضى تبلغ لمركز شرطة سمنود من أحد الأشخاص بقيام عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز بقيادة دراجة نارية بالقرية محل إقامتهم بدائرة المركز بسرعة زائدة وحال قيامه والأهالى بمعاتبته على ذلك قام بالتعدى عليه بالسب وإطلاق عيار نارى فى الهواء من سلاح كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه فى حينه وبصحبته (شخصان – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش – الدراجة النارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"). وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.