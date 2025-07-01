انقطاع المياه عن حي الزهور ببني سويف السبت



أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف وذلك يوم السبت الموافق 2025/7/5 بدلاً من يوم الأربعاء 2025/7/2 وذلك نظرا لاعمال تطهير مطابق الصرف الصحي/ فرع بني سويف من الساعة ١ منتصف الليل وحتى الساعة ٩ صباحا لمدة ٨ ساعات

وتهيب الشركة بالمواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .