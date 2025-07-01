قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا مواجهة حاسمة بين البرلمان والحكومة.. أحمد موسى عن قانون الإيجار القديم: كفايا تصدير أزمات
رئيس إسكان النواب: لو قانون الإيجار القديم مكنش صدر هنلاقى 3 مليون قضية
الإسعاف والطوارئ بغزة: المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين
وزير الأوقاف يزور المسجد الأزرق في الفلبين .. ويتفقد شئون الجالية المسلمة.. صور
تناول النووي الإيراني وحرب أوكرانيا.. أول اتصال بين ماكرون وبوتين منذ 3 سنوات
بعد غزارة الأمطار بالشرقية | توجيه عاجل من المحافظ
بعد تألق بونو أمام السيتي.. هالاند يكسر الصمت
أحمد موسى منتقدا الحكومة: لم تتحدث عن البدائل المتاحة للمستأجرين
حبس سائق ميكروباص في تعاطى مخدر الحشيش حال سيره بالجيزة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو الغلاف
بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي
بث مباشر| أحمد موسى: ننتظر تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع المياه عن حي الزهور ببني سويف السبت

مياه بني سويف
مياه بني سويف


أعلنت  شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف وذلك يوم السبت الموافق 2025/7/5 بدلاً من يوم الأربعاء 2025/7/2 وذلك نظرا لاعمال تطهير مطابق الصرف الصحي/ فرع بني سويف من الساعة ١ منتصف الليل وحتى الساعة ٩ صباحا لمدة ٨ ساعات

وتهيب الشركة بالمواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827  .

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

لامين يامال

بعد رحيل فاتي.. لامين يامال يفاجئ برشلونة بهذا الأمر

يانيك فيريرا

جهاز فني أوروبي بالكامل لفيريرا في الزمالك

كيبا

قادما من الغريم التقليدي.. آرسنال يعلن ضم كيبا

بالصور

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

سيارات BMW
سيارات BMW
سيارات BMW

يضم عشر أغنيات.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ألبومها الجديد "أصح غلطة"

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد