عمرو محمد علي: نفسي في شقة لوحدي قاعد عند اخواتي ومش عايز أكون تقيل عليهم (خاص )

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص و حصري ، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال عمرو محمد علي في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: “

نفسي يكون عندي شقة لاني قاعد عند اخواتي ومش عايز اكون تقيل عليهم ، عايز لما بنتي تيحي ليا نقول انا رايحة بيت بابا ، نفسي اعيش في بيت بتاعي و اكون مرتاح في



يذكر أن ممثل مصري، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).