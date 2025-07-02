قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكري يقترب من الأهلي.. وسيراميكا كليوباترا يسعى لضم ثنائي ضمن الصفقة
ترامب يعرب عن أمله في قبول حماس بالهدنة في غزة.. ويحذر: الوضع سيزداد سوءًا
طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف
أمير هشام يكشف مفاجآت في صفقة الأهلي لضم نجم سيراميكا كليوباترا
شيكابالا يوجّه رسالة لـ رئيس الجهاز الطبي السابق للزمالك .. ماذا قال؟
الأمم المتحدة: مشاورات مع الجيش السوداني والدعم السريع من أجل هدنة إنسانية بالفاشر
ترامب: إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام الهدنة في غزة لمدة 60 يومًا
فيلم بطعم ابن القنصل.. مجدي الهواري يُهنئ السقا وفهمي بنجاح «أحمد وأحمد»|شاهد
مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟
مصطفى شوبير رفقة أحمد فهمي في العرض الخاص لفيلمه «أحمد وأحمد» |شاهد
غلق وتشميع معمل تحاليل مُخالف في الجيزة ومصادرة الأجهزة الطبية |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات مستعملة بحالة جيدة للبيع في السعودية

سيارات مستعملة بحالة جيدة للبيع
سيارات مستعملة بحالة جيدة للبيع
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون السعوديين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، وهوندا سيفيك، وتويوتا راف 4، هيونداي إلنترا، وكيا كرنفال .

تويوتا كورولا موديل 2010

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 213 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا كورولا موديل 2010

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 12 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 2012

تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 2012 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هوندا سيفيك موديل 2012

يبلغ سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2012 في سوق السيارات السعودي للمستعمل 12 لف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا راف 4 موديل 2017

تحصل سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017 على قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 520 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا راف 4 موديل 2017

تأتى سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017 داخل سوق السيارات السعودي للمستعمل بسعر 20 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا موديل 2017

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي النترا موديل 2017

يصل سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2017 في سوق السيارات السعودي إلي 32 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا كرنفال موديل 2019

تمكنت سيارة كيا كرنفال موديل 2019 من قطع مسافة تصل إلى 232 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ومحرك سعة 3300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

كيا كرنفال موديل 2019

سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2019 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 48 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إصدارات السيارات المستعملة تويوتا راف 4 هوندا سيفيك تويوتا كورولا هيونداي إلنترا كيا كرنفال هيونداي النترا موديل 2017 كيا كرنفال موديل 2019 سوق السيارات السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

وزير التربية والتعليم

موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

صحة بني سويف: حملة مفاجئة مسائية أسفرت عن ضبط 11 طنًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد على عقد قران أخت شهيد واحتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

بالصور

8 أطعمة تحارب الزهايمر وتُنعش الذاكرة .. احرص عليها

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالشرقية ينظم ندوة عن الكشف المبكر لأورام الثدي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة

مصرع شابة في تصادم دراجة نارية وسيارة نصف نقل بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد