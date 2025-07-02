سيارات مستعملة بحالة جيدة للبيع في السعودية

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون السعوديين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، وهوندا سيفيك، وتويوتا راف 4، هيونداي إلنترا، وكيا كرنفال .

تويوتا كورولا موديل 2010

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 213 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا كورولا موديل 2010

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 12 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 2012

تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 2012 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 184 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هوندا سيفيك موديل 2012

يبلغ سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2012 في سوق السيارات السعودي للمستعمل 12 لف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا راف 4 موديل 2017

تحصل سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017 على قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنقل قوة السيارة الي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 520 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تويوتا راف 4 موديل 2017

تأتى سيارة تويوتا راف 4 موديل 2017 داخل سوق السيارات السعودي للمستعمل بسعر 20 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا موديل 2017

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

هيونداي النترا موديل 2017

يصل سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2017 في سوق السيارات السعودي إلي 32 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا كرنفال موديل 2019

تمكنت سيارة كيا كرنفال موديل 2019 من قطع مسافة تصل إلى 232 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ومحرك سعة 3300 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

كيا كرنفال موديل 2019

سعر سيارة كيا كرنفال موديل 2019 في سوق السيارات السعودي للمستعمل يصل إلى 48 ألف ريال سعودي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .