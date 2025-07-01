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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية يعقد اجتماعه الثالث

مجلس جامعة الإسكندرية الأهلية
مجلس جامعة الإسكندرية الأهلية
أحمد بسيوني

عقد مجلس أمناء جامعة الإسكندرية الأهلية اليوم، الثلاثاء، اجتماعه الثالث بمقر جامعة الإسكندرية، وذلك برئاسة الدكتور محمد نصر الدين دمير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية، بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ الإسكندرية بالدور الوطني الحيوي الذي تضطلع به الجامعة الأهلية في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عصريًا واعدًا يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. كما أعرب عن استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم المؤسسي للجامعة، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتها التعليمية.

من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة التزام الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة من خلال كوادر أكاديمية متميزة، وتوقيع شراكات استراتيجية مع جامعات دولية مرموقة. كما أشار إلى أن الجامعة غير هادفة للربح، وتُوجَّه المصروفات الدراسية لخدمة أهداف التوسع والتطوير، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين. وأضاف أن الجامعة توفر نظامًا تكافليًا للطلاب في حالات الوفاة المفاجئة لعائل الأسرة، إلى جانب خطة متكاملة لتحديث المعامل والبنية التحتية دورياً.

وأعرب الدكتور محمد نصر الدين دمير عن فخره بالدعم المستمر من جامعة الإسكندرية، مشددًا على أن الجامعة الأهلية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رسالتها في تقديم تعليم جامعي عصري ومتميز يدعم أهداف الجمهورية الجديدة، ويسهم في بناء الإنسان المصري على أسس علمية متقدمة.

وقد قرر المجلس بدء الدراسة للعام الجامعي 2025/2026 يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، والإحاطة بقواعد تغطية مصروفات الطلاب حتي التخرج في حالة وفاة ولي الأمر وكذلك الدرجات المزدوجة التي تم توقيعها مع الجامعات الأمريكية والإنجليزية والتي تتيح لطلاب الجامعة في بعض التخصصات الحصول علي درجتين البكالوريوس والماجستير عند التخرج، وقد اقر المجلس تجهيز عيادة طبيه مزوده بسيارة اسعاف لتقديم الخدمة الأوليه للطلاب والعاملين واعضاء هيئة التدريس.

الإسكندرية جامعة الاسكندرية الجامعة الأهلية احمد خالد محافظ الإسكندرية

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