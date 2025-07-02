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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي سعودي: الهلال قدم ملحمة تاريخية في مباراته أمام مانشستر سيتي أظهر خلالها تطور الكرة السعودية

الهلال ومانشتسر سيتي
الهلال ومانشتسر سيتي
محمود محسن

أكد الناقد الرياضي السعودي، سليمان الجابري، أنه أتوقع وصول ناق إلى المباراة النهائية، من بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن كل الأمور ميسرة، وأن الفوز يجلب المزيد من الانتصارات، في ظل تهيئة الظروف التي تمكّن الهلال من الصعود للنهائي، وحمل لواء المشروع الرياضي السعودي الذي واجه انتقادات عديدة.

وقال سليمان الجابري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي أنصف المشروع الرياضي السعودي، وكل ما حظيت به الكرة السعودية من دعم، مشيرًا إلى أن الهلال قدم ملحمة تاريخية في مباراته أمام مانشستر سيتي، أظهر خلالها قوة وتطور الكرة السعودية.

وتابع الناقد الرياضي السعودي، أن التعاقد مع مدرب كبير كان نقطة تحول في أداء الفريق، حيث أعاد تشكيل الهلال بأسلوب فني مميز وتكتيك متطور، مشيرًا إلى أن الهلال لم يكن بهذا الشكل قبل قدوم المدرب الجديد، ومع ذلك، ورغم النقص والغيابات، حقق الفريق بدايات مميزة وأداءً لافتًا.

وأشار إلى أن  الفريق كان يقدم أداءً مميزًا من خلال منافساته في الدوري السعودي، الذي يُعد واحدًا من أهم عشرة دوريات على مستوى العالم، وتشهد منافساته قوة كبيرة، مؤكدًا أن الفوز التاريخي للهلال جاء كنتيجة طبيعية لنجاح المشروع الرياضي السعودي، الذي يحظى بدعم كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سليمان الجابري الهلال السعودي الانتصارات كأس العالم للأندية المشروع الرياضي السعودي

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