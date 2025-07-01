وزير الطيران يتابع.. هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية بمطار القاهرة| صور

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، زيارة ميدانية إلى مطار القاهرة الدولي لمتابعة إجراءات التعامل مع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية، وذلك بعد تلقي بلاغ من قائد الطائرة عن وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، ما استدعى الهبوط الفوري.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة الطيران المدني بتعزيز معايير السلامة الجوية والاستجابة الفعالة للطوارئ.

قامت الجهات المختصة بمطار القاهرة الدولي بالتعامل مع البلاغ بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية للأمن والسلامة، حيث تم تأمين مسار الطائرة والمهبط، وتجهيز فرق الطوارئ لضمان هبوط آمن، وهو ما تحقق بنجاح ودون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

وتتولى الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية لتعزيز سلامة الطيران.