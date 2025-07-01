ضبط مخازن خردة وتشوينات عشوائية بدمياط

ترأس اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة حملة مكبرة علي تشوينات الخردة العشوائية بنطاق دمياط - منطقة شطا خلف المحكمة وكذلك خلف مساكن شطا ، وذلك بمشاركة مديرية أمن دمياط وشرطه المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومدير مركز سيطره الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وعضوية الجهات المختصة .

حيث تم رفع جميع المخلفات وعمل محاضر نظافة ومحاضر بيئية ،حيث تحولت تلك التشوينات الى بؤر تجمع للنفايات المعدنية والبلاستيكية وبقايا المعدات القديمة دون اي تراخيص او اشتراطات بيئية ، وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية على الفور حيال تلك التشوينات وذلك للحفاظ على نظافة الشوارع والارتقاء بالمظهر العام والصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من الأضرار الصحية والبيئية من مخازن الخرده ، وضمن أبرز الجهود المبذولة اليوم ضمن توصيات لجنة الاصحاح البيئي المشكلة بالقرار ٨٠٨ لسنة ٢٠٢٤ برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .