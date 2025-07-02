قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: لن نرسل بعض الأسلحة التي تعهدنا بها لأوكرانيا
أول رد فعل للعاملين بالبترول على حادثة انقلاب Adam Marine 12
6 شهداء في استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين بمواصي خان يونس
ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور
مقابل ٣٥ مليون جنيه.. الزمالك يحسم صفقة نجم فاركو
مفاجآت محمد صبحي.. تفاصيل صفقة تبادلية جديدة بين الزمالك وبيراميدز
الأهلي يُقيّد موهبة إيفوارية شابة .. ويراهن عليه
عقب تراجعه .. أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
محاولات في الأهلي لتسويق ثنائي غانا وقيد نجم إيفواري جديد
لاعب فلسطيني .. أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الزمالك
حارس عقار سيدة بورسعيد يخرج عن صمته: «اتحاكمت ظلم.. واللي حصل اتفهم غلط»|تفاصيل
أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: لا يمكن أن تأتي أربعة شهور هجرية 29 يوما

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه عندما شَرَّفَ الله الوجود بحضور حضرة النبي، كانت القضية في شأن تأريخ الهجرة؛ هل تُدوَّن من أول ما بُعِثَ، أو من السنة الأولى من مبعثه، أو من السنة الثانية من مبعثه، وكان هذا محل نقاش بين المسلمين.

وتابع علي جمعة في منشور له: وبعد انتقال النبي، جعلها سيدنا عمر رضى الله عنه ابتداءً من الهجرة، أي من تأسيس الدولة في المدينة المنورة، فبدأ التأريخ الهجري من الهجرة، ورأى سيدنا عمر رضى الله عنه أن يجعل بداية العام بعد الرجوع من الحج، فنبدأ السنة بشهر المحرم.

وكان العرب قبل الإسلام يقومون بِمَا يُسَمَّى "النسيء"، وهو أمرٌ معقد؛ لأنهم كانوا يستكثرون حرمة الأشهر الحرم: ذو القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وكانوا يريدون سفك الدماء في هذه الأشهر. وسفك الدم فيها محرَّم، فكانوا يغيّرون أسماء الشهور.

وأضاف علي جمعة، أنه إذا جاء شهر المحرَّم غيّروه وسمَّوه صفر، ويؤجّلون المحرَّم إلى الشهر القادم، ويذهبون إلى كاهن ليحسبها لهم. فإذا جعل صفر محرَّمًا، وجاء ربيع الأول سموه صفر، وهكذا، فتتزحزح الشهور وتتغيّر مواضعها.

وبسبب هذا التزحزح لا تكتمل الدورة الزمنية، فكانوا كل سنتين يُجرون تعديلاً بالحذف والإضافة، حتى تكتمل الدورة مرة كل 18 سنة، وهكذا، وفي السنة التي حجّ فيها النبي، كانت نهاية هذه الدورة، فعادت الشهور إلى مواضعها الأصلية، فقال: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». أي أن الزمان عاد إلى صورته الصحيحة، وقال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}.

وأشار علي جمعة، إلى أن التقويم الهجري مبني على القمر، وقال: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ»، فبيّن لنا القاعدة التي نسير عليها.

وذكر علي جمعة، أن السنة الهجرية تتكرر دورتها كل 8 سنوات، وتتراوح أيامها بين:
353 يومًا: تأتي مرة واحدة فقط.
354 يومًا: تأتي مرتين أو ثلاثًا.
355 يومًا: تأتي مرتين أو ثلاثًا.

وقال علي جمعة، إنه لا تأتى شهور متتالية كلها 29 يومًا، فلا يُتصوَّر أن تكون أربعة شهور متتالية (29، 29، 29، 29)، لكن قد يأتي شهران متتاليان بـ29 يومًا، ويأتي الثالث بـ30 يومًا، ليُصحِّح الدورة الزمنية.
غير أن هذه الدورة ليست منضبطة انضباطًا تامًّا كالشمس، ولذلك وجب الاعتماد على رؤية الهلال في أوّل كل شهر، فالحساب لا يُعتمد عليه اعتمادًا كليًّا، بل يُستأنَس به فقط.

وأوضح أن الفرق بين الاستئناس والاعتماد، أن الاستئناس غالبًا ما يكون صحيحًا، أما الاعتماد فصحيح دائمًا، ولذلك نجمع  بين الحساب والرؤية، لأن هناك حالات لا تثبت إِلَّا بالرؤية لا بالحساب، وإن كانت قليلة، لكنها موجودة.

وتابع: فينبغي أن نفهم إن حركة القمر غير منتظمة انتظامًا تامًّا؛ ولهذا يجب الجمع بين الحساب والرؤية.
والتقويم الهجري قائمٌ على 12 شهرًا، ولا نسيءَ فيه
أما التقويم القبطي فهو شمسي، والتقويم الرومي أيضًا شمسي، ويُسمَّى الجريجوري، نسبةً إلى بابا الفاتيكان الذي أصلح الخطأ الذي كان في التقويم السابق، وهو معمول به إلى الآن.

علي جمعة الدكتور علي جمعة الهجرة الأشهر الحرم الدورة الزمنية التقويم الهجري السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

الأرصاد

ظاهرة غير معتادة | نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

ظاهرة غريبة سحب أرجوانية في سماء جنوب سيناء

سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الحوثيون: استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

أرشيفية

السفير الأمريكي في إسرائيل بعد صاروخ الحوثي: ربما نحتاج قاذفات بي-2 لزيارة اليمن

سوريا - علم

سوريا.. القبض أحد معاوني مدير سجن صيدنايا

بالصور

ابن الأصول .. كريم محمود عبد العزيز يساند كريم الحسيني بعد خضوع زوجته لعملية جراحية|صور

زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته
زيارة كريم محمود عبدالعزيز لكريم الحسيني وزوجته

احذر هذه العادات.. أخطاء يومية تُزيد دهون البطن مع التقدم في العمر

عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر
عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر
عادات تزيد من دهون البطن مع التقدم في العمر

8 أطعمة تحارب الزهايمر وتُنعش الذاكرة .. احرص عليها

أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر
أطعمة تدعم صحة الدماغ وتحارب الزهايمر

دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة يؤدي لصغر حجم الدماغ وانخفاض ذكاء الأطفال

مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال
مخاطر الإفراط في إستخدام الهواتف المحمولة على الأطفال

فيديو

أنغام

أنغام تكشف عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.. وترد على اتهامها في أزمة شيرين |فيديو

شيرين عبد الوهاب

طبيب «شيرين» يقلب الطاولة ويروي كواليس اللحظات الصعبة قبل صعودها المسرح |فيديوجراف

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد