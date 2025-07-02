أسباب انهيار العقارات في الأحياء القديمة.. فيديو

كشف الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المباني القديمة في حدائق القبة وبعض مناطق شبرا والسيدة زينب، ليست عشوائية بل هي مبانٍ عريقة، موضحا أن تلك المباني تشمل الكثير من أنواع البناء القديم والحديث.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك الكثير من المباني على وشك الانهيار، بسبب غياب تنفيذ أعمال الصيانة المستمر، لافتا إلى أن أغلب تلك العمارات الآيلة للسقوط مستأجرة.

وقال الدكتور صبري الجندي: “لا المالك بيعمل صيانة للعقار ولا المستأجر يقوم بتولي مهمة الصيانة، هناك مبانٍ ضخمة تأثرت بسبب الهزات الأرضية في الفترات الماضية”.

وشدد على ضرورة زيادة تشديد الرقابة والمتابعة على المباني الآيلة للسقوط، وإيجاد حلول فورية لها، مضيفا أنه في محافظة الإسكندرية يوجد أكثر من 500 ألف مخالفة بناء.



