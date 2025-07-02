قصف مراكز توزيع المساعدات يسفر عن مئات الشهداء والمصابين| تفاصيل

أعلن "الإعلام الحكومي في غزة"، بحسب ما نقلته "قناة القاهرة الإخبارية"، أن حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات تجاوزت 580 شهيدًا، إضافة إلى 4200 مصاب و39 مفقودًا.

الاحتلال الإسرائيلي يفرض حزامًا ناريًا على شرق غزة.. وأوامر إخلاء بخان يونس شريف عامر: حياة الفلسطينيين في حد ذاتها «مقاومة» ضد الاحتلال الإسرائيلي اقتراح جديد يدفع الاحتلال الإسرائيلي وحماس نحو طاولة المفاوضات

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة وسط استمرار الحصار وتراجع الدعم الدولي.

تلويح إسرائيلي بصفقة لإعادة المحتجزين

في سياق متصل، نقلت القناة ذاتها عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله إن "أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة إعادة المحتجزين"، مشددًا على "ضرورة عدم تفويت الفرصة".

وهذا التصريح يأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية على حكومة الاحتلال لإيجاد حل لإعادة الأسرى والمحتجزين من غزة.