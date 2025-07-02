حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها تلقت عروضا جديدة من الوسطاء بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تدرس هذه المقترحات بعناية.

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي إن "الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة في محاولة لجسر الهوة بين مواقف الطرفين"، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أطراف إقليمية ودولية.

وأضاف البيان أن حماس "تسعى إلى اتفاق شامل يضمن وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وبدء عملية إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى".

وأكدت الحركة أن "أولوياتها لا تزال تتمثل في حماية أبناء شعبنا ووقف آلة الحرب الإسرائيلية"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل منذ شهور".