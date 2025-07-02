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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها تلقت عروضا جديدة من الوسطاء بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تدرس هذه المقترحات بعناية.

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي إن "الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة في محاولة لجسر الهوة بين مواقف الطرفين"، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة أطراف إقليمية ودولية.

وأضاف البيان أن حماس "تسعى إلى اتفاق شامل يضمن وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وبدء عملية إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى".

وأكدت الحركة أن "أولوياتها لا تزال تتمثل في حماية أبناء شعبنا ووقف آلة الحرب الإسرائيلية"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل منذ شهور".

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