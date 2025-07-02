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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ البحر الأحمر يكشف الأسباب الحقيقية وراء غرق الحفّار البحري بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر
قسم التوك شو

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الأسباب الحقيقية وراء غرق الحفّار البحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، مساء أمس الثلاثاء، لا تزال غامضة، رغم ما ذكره بعض المصابين عن تسرّب المياه إلى داخل الحفّار قبل غرقه.

وأوضح حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن الحفّار استقر في قاع الخليج، ولم يظهر منه سوى القمّة فقط، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة المعنية تحرّكت بسرعة فور وقوع الحادث.

الدفع بـ35 سيارة إسعاف وطائرتي هليكوبتر للمشاركة في عمليات الإنقاذ

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى نقل المصابين إلى مستشفى الجونة المجهّزة بأحدث الأجهزة الطبية، والدفع بـ٣٥ سيارة إسعاف وطائرتي هليكوبتر للمشاركة في عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى أن معظم الإصابات كان نتيجة “إسفكسيا الغرق”، مشيرا الى تماثل ١٤ مصابا ً للشفاء، ومغادرة المستشفى، بينما لا تزال ٨ حالات تحت الملاحظة، من بينهم ٥ حالات في العناية المركزة.

ونوّه محافظ البحر الأحمر بالدور الكبير للقوات البحرية التي تواصل حتى الآن عمليات البحث عن الثلاثة المفقودين، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

خليج السويس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الحفّار

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