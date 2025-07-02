عمرو دياب يعود إلى أورنچ.. القصة التي بدأت منذ 1999

عمرو دياب ليس مجرد مطرب، بل هو قصة أجيال، صوت ارتبط بكل لحظاتنا، الكبيرة والصغيرة. عودته للتعاون مع أورنچ ليست مجرد حملة إعلانية، بل هي لحظة مليئة بالمشاعر والذكريات، احتفال بعودة "الهضبة" إلى مكانه الطبيعي مع الشبكة التي كانت دائماً جزءاً من حياتنا.

"عمرو دياب مش بس رقم واحد

ده قصة حياتنا من أكبر... لأصغر واحد".

كما أن أورنچ ليست مجرد شبكة، بل شريك دائم لكل لحظاتنا. تماماً، كما لم يغب صوت عمرو دياب عن حياتنا، أورنچ كانت دائماً موجودة.

هذه الحملة ليست مجرد إعلان، بل هي لحظة استثنائية تؤكد على أن النجاح الحقيقي هو الاستمرارية والعودة للأفضل. عودة عمرو دياب وأورنچ معاً هي احتفال بأفضل ما في الماضي وأجمل ما في المستقبل.

شاهد الإعلان الكامل الآن على صفحة أورنچ على يوتيوب:

[https://youtu.be/0ItbkfIJv2A](https://youtu.be/0ItbkfIJv2A)