النفط يتراجع بفعل مؤشرات على ضعف الطلب الأميركي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، الثالث من يوليو تموز، مقلصة مكاسبها التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف متعلقة بضعف الطلب الأميركي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام ارتفعت 3.8 مليون برميل إلى 419 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاضاً 1.8 مليون برميل.

كما تراجع الطلب على البنزين إلى 8.6 مليون برميل يومياً مما أثار مخاوف بشأن الاستهلاك في ذروة موسم القيادة بالصيف في أميركا.

وارتفع الخامان القياسيان أمس الأربعاء بعد أن علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مما أثار المخاوف من أن الخلاف القائم حول البرنامج النووي الإيراني قد يتحول مجدداً إلى نزاع مسلح.

هذا وتوصلت الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري يحدد رسوماً جمركية بنسبة 20% على العديد من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهو ما منح المستثمرين شعوراً بمزيد من الاستقرار الاقتصادي في التجارة الدولية والذي قد يعني ارتفاع الطلب على النفط.

وقال محللون إن السوق ستترقب تقرير الوظائف الشهري الرئيسي في أميركا ويصدر اليوم الخميس لرسم توقعات حول مسار معدل الفائدة الأميركية في النصف الثاني من العام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.7% إلى 68.61 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.7% مسجلة 66.99 دولار للبرميل.