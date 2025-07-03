استمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global في الإمارات خلال شهر يونيو حزيران إلى 53.5 مقارنة بـ 53.3 في شهر مايو أيار.

ووفق S&P فإن النمو الهامشي للقراءة أخفى تباينا بين مكونات المؤشر.

وتراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ 45 شهراً، نتيجة تباطؤ الطلب بسبب التوترات الجيوسياسية.

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وأظهرت الدراسة تباطؤاً في مدد التسليم وهو أبطأ تحسن منذ أبريل نيسان 2024.

وعلى مستوى التوظيف فقد ارتفعت بشكل متواضع في يونيو حزيران -كما سجلت تكاليف المشتريات أبطأ معدل تضخم من ديسمبر كانون الأول 2023.

هذا وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى في 4 سنوات ويعزى ذلك إلى زيادة طفيفة في الأعمال الجديدة بأدنى معدل في 45 شهراً.