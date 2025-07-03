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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد أعمال نقل خط الغاز

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات تنفيذها بدائرة المحافظة، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية تفقد خلالها آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، وذلك بحضور  علي يوسف رئيس المدينة وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة وممثلي شركة الغاز الطبيعي.

وخلال تواجده بموقع الأعمال، استمع السكرتير العام المساعد إلى شرح موجز حول معدلات الإنجاز، وتابع سير الأعمال الجارية لنقل خط الغاز _البالغ إجمالي طوله 1300مترا"والذي يتقاطع مع مسار الكوبري في مسافة 200متر ، مشيرا إلى توجيهات المحافظ" د. محمد هاني غنيم"باستمرار التنسيق مع المرور والوحدة المحلية لتسهيل الحركة بمحيط الأعمال وعدم تأثيرها على انتظام العمل من ناحية،وفي نفس الوقت التيسير على المواطنين لتسهسل الحركة وضمان انسيابها،خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة التي تقع بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة،ومع وجود العديد من المنشآت التعليمية والطبية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية

تجدر الإشارة إلى أن مشروع كوبري الشاملة ،يتكون من 2 كوبري علوي سيارات:يبدأ الكوبري الأول "غرباً"من شارع بورسعيد صعودا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد "القاهرة /أسوان"نزولاً إلى شارع سعد زغلول،فيما يبدأ الكوبري الثاني من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زعلول صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكةالحديد ثم يتفرع لــ 3 فرعات بشوارع:صلاح سالم،بورسعيد وسعد زغلول"،بجانب كوبري مشاة أعلى المزلقان "عزمي"

بني سويف مياه بني سويف غاز بني سويف

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