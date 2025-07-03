اختلال عجلة القيادة.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث دائري المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق السيارة نقل بمقطورة التي تسببت في حادث الطريق الدائري بالمعادي.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بنطاق قسم شرطة البساتين بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا و3 سيارات ملاكي.

على الفور تم الإنتقال وتبين أنه حال سير قائد سيارة نقل بمقطورة بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة إختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى إصطدامه بالحاجز الخرسانى وإنقلاب السيارة واصطدامه بـ 3 سيارات ملاكي.

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.