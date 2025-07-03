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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دهست أسرة كاملة.. قرار قضائي بشأن المتهمة المتسببة في حادث حي النرجس بالتجمع

حادث النرجس
حادث النرجس
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل   سيدة بعد اتهامها بدهس أسرة كاملة في حي النرجس بالتجمع،  ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين على ذمة التحقيقات.


 كشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة مع سيدة دهست أسرة كاملة في حي النرجس بالتجمع ، ما تسبب في وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين، عن كواليس وتفاصيل الحادث.

وشهد حي النرجس بالتجمع الخامس حادثًا مروعًا، بعدما فقدت سيدة السيطرة على سيارتها، ودهست أسرة كاملة أثناء تنزّههم في إحدى الحدائق، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة أربعة آخرين بإصابات خطيرة ومتفرقة.

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السيدة، ما تسبب في انحراف مفاجئ للسيارة واقتحامها الحديقة، حيث كانت الأسرة تتنزه.  

السيدة توقفت فور الحادث وأبلغت الشرطة والإسعاف، وتم التحفظ عليها والسيارة، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى، وتم إيداع جثة الضحية في المشرحة تحت تصرف النيابة.  


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينته، وبدأت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساته، وتحديد المسؤوليات القانونية.

القاهرة الجديدة محكمة القاهرة الجديدة دهس أسرة كاملة حي النرجس بالتجمع حي النرجس

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