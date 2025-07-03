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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفد برلماني يتفقد مبادرة سوق اليوم الواحد بجنوب سيناء

مبادرة سوق اليوم الواحد
مبادرة سوق اليوم الواحد
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك وفد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في افتتاح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مبادرة سوق اليوم الواحد داخل حي النور السكني في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد البرلماني، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

وقام ممثل وزارة التموين في محافظة جنوب سيناء، بكشف تفاصيل المبادرة التي تنظمها وتشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية: نحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تلبي احتياجات جميع الشرائح.

وردا على تساؤلات النواب، بشأن توافر السلع، أكد ممثل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك توافر لجميع السلع وبأسعار مخفضة.

وتفقد الوفد البرلماني برفقة المحافظ خالد مبارك، جميع المعروضات في مبادرة اليوم الواحد، للتأكد من توافر السلع، وكذلك للتعرف على حجم الخصومات في السلع المتاحة.

ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

سوق اليوم الواحد مبادرة سوق اليوم الواحد مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية جنوب سيناء

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