قرار جمهوري بتعيين الفريق أشرف إبراهيم نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية للفريق أشرف عطوة

السيرة الذاتية

الرتبة : فريق

السلاح : القوات البحرية

تاريخ الميلاد: 1961/12/03

تاريخ التخرج: 1983/07/01

الكلية: الكلية البحرية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 4 / 10 / 2022

المؤهلات العسكرية

بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1983

فرقة تخصص نوعى "ملاحة" عام 1986

أمضى أمتحان شهادة معادلة ربان دورة فبراير 1992

أمضى بنجاح أختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1996

الفرقة الراقية تنفذيين عام 1996

درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ولقب أ.ح تخصص بحرى عام 1999

زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية

المناصب القيادية الرئيسية

تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات البحرية

قائد لواء المدمرات

قائد قاعدة بورسعيد البحرية

قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية

قائد الأسطول الجنوبى

رئيس شعبة التدريب البحرى

رئيس شعبة العمليات البحرية

رئيس أركان القوات البحرية

قائد القوات البحرية

الميداليات والأوسمة

4 أنواط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

2 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية

ميدالية 25 يناير 2011

ميدالية الخدمة الممتازة عام 2013

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي عام 2012

ميدالية 30 يونيه عام 2013