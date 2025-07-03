قرار جمهوري بتعيين الفريق أشرف إبراهيم نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس
ويستعرض صدى البلد السيرة الذاتية للفريق أشرف عطوة
السيرة الذاتية
الرتبة : فريق
السلاح : القوات البحرية
تاريخ الميلاد: 1961/12/03
تاريخ التخرج: 1983/07/01
الكلية: الكلية البحرية
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 4 / 10 / 2022
المؤهلات العسكرية
بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1983
فرقة تخصص نوعى "ملاحة" عام 1986
أمضى أمتحان شهادة معادلة ربان دورة فبراير 1992
أمضى بنجاح أختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1996
الفرقة الراقية تنفذيين عام 1996
درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ولقب أ.ح تخصص بحرى عام 1999
زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية
المناصب القيادية الرئيسية
تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات البحرية
قائد لواء المدمرات
قائد قاعدة بورسعيد البحرية
قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية
قائد الأسطول الجنوبى
رئيس شعبة التدريب البحرى
رئيس شعبة العمليات البحرية
رئيس أركان القوات البحرية
قائد القوات البحرية
الميداليات والأوسمة
4 أنواط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
2 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية
ميدالية 25 يناير 2011
ميدالية الخدمة الممتازة عام 2013
نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي عام 2012
ميدالية 30 يونيه عام 2013