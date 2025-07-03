برلماني عن قانون الإيجار: المالك حقه في الملكية مكفول ويجب أن يعود

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المالك حقه في الملكية مكفول ويجب أن يعود له، كما أن الشرع والقانون لابد أن يكون معه لأن له حق لابد من استرداده، كما يجب أن يراعي الأمر كذلك المستأجرين ويكون عادل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز أن التفكير في الجدود وكبار السن، حيث إن حياتهم ووضعهم الاجتماعي لا يتحملون الانتقال من مكان إلى آخر، ولن يترك مستأجر مسن أو صاحب العقد الأصلي إلا بعد أن توفر له الحكومة أمر باختياره في مدة أقصاها 6 سنوات.



ولفت إلى أن ساكن «الزمالك» صاحب العقار يملك مليارات، وأن المالك سيتقدم للحكومة بطلب لحل مشكلته في القانون الجديد، وسيصلح حالة من التفاوض بين المالك والمستأجر، وأن المالك ظل مظلوم نحو 50 أو 60 عاما، وفي الوقت ذاته لا يريد أن يتم ظل المستأجر خلال الـ50 عاما المقبلة.

تقديم البدائل للمستأجرين

كما أهاب الدولة بأن تقدم البدائل للمستأجرين، ويوجد نحو 82% من المستأجرين في القاهرة الكبرى، كما أنه فور إصدار القانون سوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة للمستأجرين.