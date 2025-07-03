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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب التجمع: المعارضة والموالاة يجتمعون بالقائمة الوطنية تحت عباءة الوطن

سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع
سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع
عبد الرحمن سرحان   -  
محمود ابراهيم

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه تم المشاركة في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر، بعدوة كريمة من حزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن هذا التحالف بأتي بعد النجاحات التي تم تحقيقها من  خلال مجلسي النواب والشيوخ الحاليين.

وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة صحفية عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الاول للقائمة الموحدة من اجل مصر لانتخابات الشيوخ ٢٠٢٥: "رأينا أنه يمكن أن تكون هناك قائمة واحدة سواء كانت معارضة أو مؤيدة، لأن هناك قاعدة مشتركة بيننا وهي الحافظ على الوطن وسلامته ووحدة الشعب ومواجهة المخاطر".

وكشف عن أنه: "خلال أيام سوف يتم الإعلان عن القائمة الوطنية الموحدة ولم ننس أن سيد الموقف في الانتخابات هو الناخب، فنتوجه له بالدعوى للمشاركة في أوسع مشاركة ممكنة خاصة في ظل الإشراف القضائي".

ويستضيف حزب مستقبل وطن، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك بمشاركة ممثلي عن أحزاب حُماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الإجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المُؤتمر، الحُرية المصري، إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، تبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح يوم السبت المقبل، وتعلن الكشوفات الرسمية في 11 يوليو، على أن تُجرى الانتخابات خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس، وداخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس، وتُعلن النتائج في 12 أغسطس.

القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر سيد عبد العال حُماة الوطن مستقبل وطن

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