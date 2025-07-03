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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصري الديمقراطي: نشارك في الانتخابات رغم اعتراضنا على القانون وتحالفنا سياسي

«القائمة الوطنية من أجل مصر»
«القائمة الوطنية من أجل مصر»
عبد الرحمن سرحان

شارك المهندس باسم كامل، ممثلًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في اجتماع الأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية من أجل مصر» لانتخابات الشيوخ.

وأكد باسم كامل خلال الاجتماع أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيشارك في العملية الانتخابية رغم اعتراضه على قانون الانتخابات الحالي، موضحًا أنه خاض بنفسه هذه المعركة ممثلًا عن الحزب في جلسات الحوار الوطني، ورغم عدم الاستجابة لمقترحات الحزب، إلا أنهم يشاركون إيمانًا منهم بضرورة المشاركة.

وأشار إلى أن مشاركة الحزب في هذه القائمة، التي تضم أحزابًا من الموالاة واحزابًا من المعارضة، هي تحالف انتخابي فقط وليس تحالفًا سياسيًا، لافتًا إلى خبرة الحزب في هذا المجال حيث سبق أن شارك في القائمة الموحدة بانتخابات 2020، ومع ذلك قدم دعايته الخاصة، وكان أداء نوابه في البرلمان نابعًا من مبادئ الحزب وتوجهاته، وكانت مشاركتهم مميزة بشهادة رئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن للحزب أيضًا تحالفًا سياسيًا مع حزبي الإصلاح والتنمية والعدل، وسيتم التنسيق بينهم فيما يخص المقاعد الفردية.

ووجه كامل الشكر إلى فريد زهران، رئيس الحزب، الذي تولى التفاوض بشأن مشاركة الحزب في القائمة، وحرص على الالتزام بالترتيب الذي قدمته لجنة الانتخابات الداخلية للمرشحين، حيث تم تقديم مرشحي الحزب وفقًا للمعايير الموضوعية التي وضعتها اللجنة، مؤكدًا أن جميع المرشحين من أعضاء الحزب ولم يحدث الاستعانة بأحد من خارجه.

وشدد كامل على أن الانتخابات ليست مجرد وسيلة للحصول على مقاعد في البرلمان، لكنها فرصة للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية، والتعريف بالأحزاب وبرامجها، داعيًا القائمين على الأمر لبذل كل الجهود لجعل العملية الانتخابية أكثر فاعلية وجذبًا للناخبين لكسب ثقتهم قبل أصواتهم.

باسم كامل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القائمة الوطنية من أجل مصر القائمة الوطنية انتخابات الشيوخ

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