قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
استقالات متتالية تهز الزمالك.. عمرو الجنايني يغادر لجنة التخطيط
عبدالله السعيد يشعل الميركاتو.. 3 عروض ومطالب مالية تعقد المفاوضات
مدحت شلبي: لا مفاوضات رسمية بين الزمالك وبتروجت لضم حامد حمدان
اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين
أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم.. شاهد
مظاهر الحداد التي شهدها نادي ليفربول بعد وفاة جوتا
الريان القطري يتوصل لاتفاق مع وسام أبوعلي.. والقرار النهائي بيد الأهلي (خاص)
قيادي بفتح: اقتراب الإعلان عن هدنة محتملة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بطوخ
المهاجم المالي على رادار الزمالك.. صفقة هجومية تشعل الميركاتو |خاص
موعد مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الوفد: اتفقنا على معايير اختيار مرشحي الشيوخ في الاجتماع التنسيقى للقائمة الوطنية

الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ 2025
الاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ 2025
معتز الخصوصي

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم للقائمة الوطنية من أجل مصر شهد الإتفاق بين الأحزاب المشاركة على المعايير التي سيخوض على أساسها مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ وتم إنشاء لجنة قانونية بشأن ذلك.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم هذه المعايير تتعلق بمعايير سياسية وأخلاقية وارتباط كل مرشح بحزب ودوره.

كما أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه لم يتم تحديد حصص أي حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، أو أي أسماء المرشحين.

وكان قد استقبل حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ وذلك في الاجتماع التنسيقي الأول بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة.

وشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر والإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين والعدل وإرادة جيل والتجمع).

انتخابات مجلس الشيوخ 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو  الجاري.

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ المعايير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

جوتا ومحمد صلاح

وفاة جوتا.. آخر ما قاله النجم البرتغالي عن محمد صلاح

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

كابالا يُعيد فن الحكي إلى الواجهة في معرض الفيوم للكتاب

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

أحمد عامر

مصطفى كامل يعلن موعد عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية

بالصور

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

ابدأ يومك صح.. 7 عادات صباحية تساعدك على ضبط سكر الدم

عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم
عادات صباحية تساعدك على تنظيم سكر الدم

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

فضحيه جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة.. قصة فيديو واقعة مثيرة في جيم شهير بمدينة نصر

مصطفي حدوتة

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد