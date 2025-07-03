رئيس حزب الوفد: اتفقنا على معايير اختيار مرشحي الشيوخ في الاجتماع التنسيقى للقائمة الوطنية

قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم للقائمة الوطنية من أجل مصر شهد الإتفاق بين الأحزاب المشاركة على المعايير التي سيخوض على أساسها مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ وتم إنشاء لجنة قانونية بشأن ذلك.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم هذه المعايير تتعلق بمعايير سياسية وأخلاقية وارتباط كل مرشح بحزب ودوره.

كما أشار رئيس حزب الوفد إلى أنه لم يتم تحديد حصص أي حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، أو أي أسماء المرشحين.

وكان قد استقبل حزب مستقبل وطن، مساء اليوم، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ وذلك في الاجتماع التنسيقي الأول بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة.

وشارك بالاجتماع التنسيقي الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ أحزاب (مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمؤتمر والإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين والعدل وإرادة جيل والتجمع).

انتخابات مجلس الشيوخ

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل أيام يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين، وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات يوم الثلاثاء 1 يوليو الجاري، كما تضمن الجدول موعد إعلان الكشف المبدئي بأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بصحيفتي واسعتى الانتشار وذلك يوم 11 يوليو، وكذلك إجراءات الطعن على الأسماء أمام محكمة القضاء الإداري أيام 14 حتي 16 يوليو، على أن يكون فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، ويتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 18 يوليو علي أن يكون آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري.