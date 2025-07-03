رئيس الوفد: تناولنا خلال الاجتماع التشاوري للقائمة الوطنية معايير وضوابط التمثيل

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه حزب مستقبل وطن حظي بمشاركة جيدة للكشف عن استعدادات الجميع لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل وهو انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدا أن حزب الوفد جزء من النظام السياسي ، وباختياره ومن أجل مصر سيبقى وسيستمر.

وأضاف رئيس الوفد على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري الذي عقد في مقر حزب مستقبل وطن للمشاركين في القائمة الوطنية من أجل مصر، يجمعنا الطموح والرغبة في أن يكون لكل حزب أكبر عدد من المقاعد، مشيرا إلى أن حزب الوفد يحمل رؤية موازية تتعلق به، كونه حزب استقلال مصر.

ولفت الدكتور عبد السند يمامة أن المقاعد التي ستمنح لحزب الوفد ستكون معيارا للديمقراطية والنظام السياسي داخل مصر وخارجه، ومن ثم أناشد الضمير الوطني للمشاركين في أن يحفظوا لحزب الوفد رمزيته ودوره التاريخي، ودوري أن أنبه لاحترام وتقدير حزب الوفد بأن يكون هناك عدد مقاعد يتناسب مع دوره الحقيقي وتاريخه المشرف.

وتابع: لم نتطرق خلال الاجتماع إلى تحديد عدد المرشحين، ولكن الحديث تناول المعايير والضوابط، منوها بأن كل ما يقال عن أسماء تم اختيارها لتمثيل الوفد في القائمة هو غير صحيح، وحتى تاريخه لم يتم اختيار اسم أي مرشح ونسعى أت نحقق للوفد المناسب له.