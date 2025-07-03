جمال شقرة: 30 يونيو تصيب الإخوان بحالة من الفزع والانهيار

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن التواريخ تمثل هاجسًا ورهابًا دائمًا لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن 30 يونيو على وجه الخصوص تصيبهم بحالة من الفزع والانهيار

وقال جمال شقرة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن النشاط الإخواني والانفعالات والتجاوزات اللفظية والسلوكية على منصات التواصل بتزيد كل ما اقتربت ذكرى 30 يونيو، كأنهم بيتكلموا كالمجانين في الفضاء الإلكتروني.

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاضر، أن حادث المنشية يعتبره الإخوان بالفرصة الضائعة، خاصة أن الإخوان كانت تخطط للقضاء على مجلس قيادة ثورة 23 يولي