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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صالون ثقافي يجمع مغني المهرجانات سادات والشاعر مصطفى إبراهيم لأول مرة

سادات ومصطفى إبراهيم
سادات ومصطفى إبراهيم
قسم الفن

يجتمع نجم موسيقى المهرجانات سادات والشاعر مصطفى إبراهيم في صالون ثقافي جماهيري لأول مرة، وذلك على مسرح جيزويت القاهرة، في تمام الثامنة مساء الأحد 14 يوليو.


ويجتمع الثنائي في صالون "جيمي هود الثقافي"، تجربة جماهيرية تفاعلية لمناقشة الوسط الموسيقي المصري وتطوراته الفنية وذلك في ضيافة الباحث الموسيقي جيمي هوود، الذي يدير حلقة النقاش في إطار مشابه للبودكاست ولكن وسط تفاعل حي ومباشر من الحضور الجماهيري.

وتحمل النسخة الأولى من الصالون الثقافي الموسيقي اسم "طائة"، في كناية عن فتح طائة للنور والنقاش حول مفاهيم الإبداع والتقبل والتغيير و مفهوم "طاقة" الإبداع، من وجهة نظر قامتين من أيقونات المجال الموسيقي في مصر، الشاعر والسيناريست مصطفى إبراهيم الذي حفر اسمه في أشهر الأعمال الغنائية لكبار النجوم في مصر، ويمزج بقلمه بين الشعر والألم والأمل، وسادات العالمي، المغني وأحد رواد ومؤسسي موسيقى المهرجانات التي جسدت صوت الشارع،


يقدم جيمي هود الضيفين في أجواء تفاعلية مفعمة بالحكايات والذكريات والنقاشات المفتوحة مع الجمهور، كما يتضمن الصالون عرض فيلم قصير وعدة فقرات تفاعلية.
ويمهد هذا الصالون لسلسلة من الحوارات التفاعلية المقبلة التي تجمع نخبة من ألمع رواد المجال الفني و الثقافي المصري في تجربة غير معتادة لفتح مجالات النقاش الجماهيري الحي والمباشر، وياتي الصالون من تنظيم " B62 ريكوردز" و"أورا فن".

سادات مصطفى إبراهيم صالون ثقافي

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