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الإشراف العام
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أخبار العالم

السعودية وروسيا يتفقان على الإعفاء من تأشيرات الدخول قريبًا

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية
محمود نوفل


عبر وزير الخارجية السعودي ، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة في موسكو، عن حرص الرياض وموسكو على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي بين البلدين.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي  مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، حيث أكدا أهمية استمرار التشاور وتكثيف الحوار البناء لمواجهة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وثمن وزير الخارجية السعودي تزايد أعداد السياح بين البلدين، معربًا عن أمله في أن يسهم إنجاز اتفاقية الإعفاء من التأشيرات قريبًا في زيادة التبادل السياحي، إلى جانب التوسع المتوقع في الرحلات المباشرة لتعميق العلاقات بين الشعبين.

كما اشاد الوزير بمستوى التوافق البناء بين البلدين في إطار "أوبك بلس"، مؤكدًا على روح التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية بقطاع الطاقة.

كما تطرق  الاجتماع الي عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية تسوية الخلافات السياسية بالطرق السلمية وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير أن المملكة تثمن التوافق مع روسيا، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل دائم وعادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام كلمته، أكد الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة العودة السريعة إلى النهج التفاوضي بشأن برنامج إيران النووي، وأهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددًا تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.

من جانبه، اشاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالنمو الكبير في قطاع السياحة بين روسيا والسعودية، مؤكداً أن العام الماضي شهد زيادة بواقع 6 مرات في تدفق السياح من المملكة إلى روسيا مقارنة بعام 2023.

كما لفت لافروف الي أن 36 ألف روسي زاروا السعودية العام الماضي، معربًا عن ثقته بأن بدء الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والمقرر في أكتوبر القادم، سيسهم بشكل كبير في تعزيز التواصل بين الأوساط العملية والقطاع السياحي.

ونوه لافروف الي أن اتفاقية إلغاء التأشيرات للمواطنين من كلا البلدين، والتي هي في مراحلها النهائية، ستعزز هذا التبادل السياحي بشكل أكبر.
 

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