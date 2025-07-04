قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمود منصور يفوز برئاسة الإتحاد المصري لكرة القدم السباعية CP
هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الإفتاء تحسم الجدل في صومه منفردا دون تاسوعاء
مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين بعد تدمير دبابتهم في خان يونس
نانت يحدد ثمن مصطفى محمد .. والأهلي يراقب الموقف
حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح
أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا
ترامب وزيلينسكي يتواصلان هاتفيا بعد تعهد بوتين بمواصلة الحرب في أوكرانيا
التعبئة والإحصاء الفلسطيني: أكثر من 57 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر
حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت؟ اعرف آراء الفقهاء وقصته وفضل صومه
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 4-7-2025
إسرائيل تكذب على العالم.. الاحتلال يسوق لصورة أكثر الجيوش أخلاقًا
عمرو دياب يفجّر أزمة بين محمد صلاح العزب وأيمن بهجت قمر لسبب صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعزز شعبيته رغم الإخفاقات السياسية

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أظهر تقدمًا لافتًا في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في حال أجريت انتخابات برلمانية جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو تمكّن من الحصول على 51 مقعدًا في الكنيست بحسب نتائج الاستطلاع، مقابل تراجع أحزاب المعارضة.

وأوضحت أبو شمسية، في تغطيتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاستطلاعات تُجرى بشكل أسبوعي، وتشارك فيها مؤسسات بحثية محلية، رغم أن حجم العينة لا يتجاوز 550 شخصًا، إلا أنها تُعد مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الشارع الإسرائيلي. وبيّنت أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو حصد 27 مقعدًا، مقابل 24 مقعدًا لحزب نفتالي بينيت، وهو ما يُمثل تحولًا مهمًا بعد أن كان الأخير يتفوق في الأشهر الماضية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن 50% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين رأى 35% أن الوقت غير مناسب. وأضافت أن نتنياهو يسعى لتوظيف هذا الزخم الشعبي من خلال تسريبات إعلامية تشير إلى صفقة إقليمية وشيكة على مستوى الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يعزز من موقفه السياسي داخليًا ويُطيل عمر حكومته في ظل التحديات الأمنية والضغوط الدولية المتزايدة.
 

دانا أبو شمسية القاهرة الإخبارية القدس المحتلة معاريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك

أرشيفية

المخدرات طيرت عقله.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

أمر إلهي.. خطيب المسجد الحرام: التدبر في حوادث الأيام مطلب شرعي

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

خطيب المسجد الحرام: على الداعي إلى الله أن يلتزم بالرفق واللين والحكمة

الصيام

متى صيام يوم عاشوراء؟.. استعد للسحور فجر غد السبت

بالصور

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد