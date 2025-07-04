مراسلة القاهرة الإخبارية: نتنياهو يعزز شعبيته رغم الإخفاقات السياسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أظهر تقدمًا لافتًا في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في حال أجريت انتخابات برلمانية جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو تمكّن من الحصول على 51 مقعدًا في الكنيست بحسب نتائج الاستطلاع، مقابل تراجع أحزاب المعارضة.

وأوضحت أبو شمسية، في تغطيتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاستطلاعات تُجرى بشكل أسبوعي، وتشارك فيها مؤسسات بحثية محلية، رغم أن حجم العينة لا يتجاوز 550 شخصًا، إلا أنها تُعد مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الشارع الإسرائيلي. وبيّنت أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو حصد 27 مقعدًا، مقابل 24 مقعدًا لحزب نفتالي بينيت، وهو ما يُمثل تحولًا مهمًا بعد أن كان الأخير يتفوق في الأشهر الماضية.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن 50% من المشاركين في الاستطلاع أيدوا الذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حين رأى 35% أن الوقت غير مناسب. وأضافت أن نتنياهو يسعى لتوظيف هذا الزخم الشعبي من خلال تسريبات إعلامية تشير إلى صفقة إقليمية وشيكة على مستوى الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يعزز من موقفه السياسي داخليًا ويُطيل عمر حكومته في ظل التحديات الأمنية والضغوط الدولية المتزايدة.

