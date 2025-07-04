تنسيق 2025 .. كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

قرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للالتحاق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026 وذلك اعتبارًا من يوم 1/8/2025، وفقًا لجداول الامتحانات المُعلنة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ على أن يتم غلق باب التقدم قبل الامتحانات بخمسة أيام.

ويستعرض موقع صدى البلد، في السطور التالية قائمة الكليات التى تقبل اللطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد التقدم للالتحاق بالجامعات وهى كليات (التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة - الحاسبات والمعلومات) وذلك بعد النجاح فى الاختبارات المقررة.