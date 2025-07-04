البرج الأيقوني والمونوريل والقطار السريع.. الوطنية للانتخابات تكشف عن رموز جديدة للمرشحين

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اعتمدت تحديثًا لجدول الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين، سواء على مستوى القوائم أو الفردي، بما يعكس روح الجمهورية الجديدة، ويعبّر عن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وخلال مداخلة ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، أوضح بنداري أن الرموز الجديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصر: “البرج الأيقوني”، و”المونوريل”، و”القطار السريع”، مشيرًا إلى أن هذه الرموز تمثل توجهًا واضحًا لدى الهيئة لتجديد أدوات التفاعل مع الناخب المصري، وربط الرمزية الانتخابية بواقع الإنجاز الوطني.

وأضاف أن جداول الرموز متاحة للمرشحين وفق معايير واضحة، وتُمنح بنظام الأولوية، كما سيتم إعلانها رسميًا مع الكشوف الأولية للمرشحين خلال الأيام المقبلة.