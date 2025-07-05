حديقة الحيوان في ثوبها الجديد.. الكشف عن الموعد النهائي لافتتاحها

تعد حديقة الحيوان بالجيزة من أكبر وأقدم الحدائق ، بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف.

ويرتبط بها معظم المصريون منذ طفولتهم ، حيث أنها تعد من أكثر الأماكن جذبًا للعائلات والزوار خاصة فى الأعياد والمناسبات ، كما أنها تعد مقصدا سياحيا هاما للسياح .

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومستشار الوزير ، عن الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة ، حيثُ قال إنه سيتم افتتاحها خلال سبتمبر المقبل ، وذلك وفقا لما أعلنته شركة تطوير حديقة الحيوان .

سعر تذكرة حديقة الحيوان



وأضاف “القرش” خلال تصريحات لـ “صدي البلد” ، أن الوزارة تحرص كل الحرص على تحديد سعر التذكرة بعد التطوير بالتعاون مع الشركة المطورة بما يناسب جميع الفئات نظرًا لأهمية الحديقة بالنسبة لمعظم المصريين .

وأشار “متحدث وزارة الزراعة” إلى أن خطة تطوير حديقة الحيوان تهدف إلى تحديث بيئة عرض الحيوانات ونقلها من الأقفاص التقليدية إلى بيئات طبيعية مفتوحة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

إنشاء نفق

وأوضح أن التطوير يشمل أيضا حديقة الأورمان مع إنشاء نفق يربط بين الحديقتين، مع إطلاق الحيوانات فى الطبيعة دون أقفاص .

كما أعلن أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن العمل جارٍ على قدم وساق لافتتاح الحديقة بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن المشروع يتم وفقًا للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان والاتحاد الأفريقي.

وقال “هيوسكو”، إن عملية تطوير الحديقة شملت جانبين رئيسيين، هما البنية التحتية ومبيت الحيوانات، مشيرًا إلى أن العمل يتم بعناية للحفاظ على الكهرباء والمياه والتوازن البيئي داخل الحديقة.

تأهيل حديقة الحيوان

وأضاف: "نعمل حاليًا على تأهيل الحديقة لتكون مواكبة للمعايير العالمية، ونحرص على أن تعيش الحيوانات في بيئة قريبة من طبيعتها، وليس في أقفاص مغلقة"، موضحًا أن التجربة التي خاضها في تطوير حديقة الحيوان بلندن استغرقت خمس سنوات، معتبرًا أن حديقة الحيوان بالجيزة من أعظم وأكبر حدائق الحيوان في العالم، وأن تطويرها "يأخذ وقتًا طويلًا لكنه يستحق".

وأعلن التحالف الوطني لتطوير حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة عن استعانته بالخبراء الدوليين، والمحليين لضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الطبية للحيوانات.

وكشف عن أنه سيتم عرض سلالات جديدة من الحيوانات، وسيكون هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن عدد الحيوانات الذي كانت عليه الحديقة في السابق.

ويأتي ذلك انعكاساً لإستراتيجية شركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، والتي تستهدف بشكل أساسي تحويل الحديقتين لوجهة غير مسبوقة تحاكي المعايير العالمية، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.

وفي هذا السياق، صرح محمد كامل رئيس التحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن شركة حدائق تولي عناية خاصة بالمعايير الطبية لرعاية الحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في هذا الشأن.

كيف يتم تغذية الحيوانات بالحديقة؟

وأضاف انه تم توفير التغذية المناسبة للحيوانات مثل الفواكة والخضروات واللحوم لكل حيوان مع ضمان تنوع هذه الأغذية طبقاً للاحتياجات الخاصة بكل نوع من الحيوانات, ذلك إلى جانب توفير مكملات غذائية وفيتامينات لضمان حصولهم على القيمة الغذائية القصوى.

وأضاف "كامل" أنه تم إنشاء مناطق تجهيز الوجبات المقدمة للحيوانات طبقاً لأحدث المعايير، وكذلك الاستعانة بأحدث الأجهزة الخاصة بالأشعة المقطعية ال Xray والأجهزة المعملية اللازمة للتشخيص وجاري إنشاء مستشفى بيطري متخصص مزود بكل الإمكانيات للفحص والعلاج بالإضافة الى ⁠الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية على إنشاء صيدلية للأدوية البيطرية المختصة بالتخدير والعلاج لضمان توافرها بصورة منتظمة.

وفي هذا السياق، صرّح عبد الفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة حدائق المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة أنه ⁠تم تعيين ٦٠ مهندسا زراعيا شعبة الإنتاج الحيواني وذلك لرعاية الحيوانات بالحديقة من حيث التغذية ومتابعة الإثراء البيئي والنظافة وغيرها من الخدمات التي تقدم للحيوان، وقد تم تدريب هؤلاء المهندسين علي أيدي أكبر بيوت الخبرة الأجنبية.

وأضاف "فيظي" انه تم الاتفاق مع معهد الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية على اجراء التحاليل الدورية واللازمة للوقاية والحفاظ على الحيوانات من الأمراض وضمان عدم نقل العدوى أو إصابة العاملين المتعاملين مع الحيوانات من المدربين والحراس بالامراض وكذلك الزائرين،

مشيرا إلى أن معامل معهد صحة الحيوان تمتلك أحدث الأجهزة في هذا الشأن ونتائج تحاليله معتمدة محليا ودوليا

مشيرا أيضا إلى انه ⁠تم توفير أماكن إيواء بديلة بشكل مؤقت للحيوانات الموجودة بالحديقة لحين الانتهاء من إنشاء الاماكن الجديدة طبقاً لأفضل المعايير الدولية المتبعة لعرض وإيواء الحيوانات بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على تزويد الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات بالحيوانات التى فيها فائض من حديقة الجيزة وذلك لتوفير مزيد من المتعة للمواطنين فى المحافظات وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للتحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان

