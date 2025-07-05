أخبار التكنولوجيا | روبوتات دردشة من ميتا تراسلك وتتذكر اهتماماتك.. 10 هواتف ذكية قادمة في شهر يوليو 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سلسلة اختراقات تطال علامات فاخرة في كوريا.. ولويس فويتون الأحدث

أعلنت شركة لويس فويتون في كوريا أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى تسريب بيانات عملاء، لتنضم بذلك إلى قائمة من العلامات الفاخرة التي شهدت حوادث مماثلة مؤخرا، مثل ديور، وتيفاني، وكارتييه.

أبرمت شركة OpenAI اتفاقا مع أوراكل Oracle لاستئجار قدرة حوسبية هائلة تبلغ 4.5 جيجاواط، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار سنويا، مما يجعلها واحدة من أكبر اتفاقيات الحوسبة السحابية في تاريخ الذكاء الاصطناعي.



أطلقت شركة هونر HONOR، جهاز اللابتوب MagicBook Art 14 (2025) في الصين، والذي يتميز بتصميم عصري ومتين بفضل هيكله المصنوع من سبيكة المغنيسيوم المعتمدة في صناعة الفضاء، ويزن 1.03 كجم فقط ويبلغ سمكه 11.5 مم.



تخيل أنك تتبادل الرسائل مع أصدقائك عبر تطبيق ماسنجر أو واتساب، وفجأة يصلك إشعار برسالة غير متوقعة من روبوت دردشة آلي يعشق الأفلام.



شهد شهر يونيو عام 2025 إصدار مجموعة واسعة و جاء الهواتف الذكية التي استهدفت مختلف الفئات السعرية، حيث جاءت الخيارات الاقتصادية مثل موتورولا Edge 60 وInfinix GT 30 Pro، مرورا بالأجهزة المتوسطة المتقدمة مثل بوكو F7 وVivo T4 Ultra، ووصولا إلى هواتف رائدة مدمجة مثل ون بلس 13s.

أطلق مطور ألماني يدعى سيباستيان فوجلسانج تطبيقا جديدا يدعى Flashes، وهو بديل بصري لتطبيق إنستجرام، لكنه مبني على شبكة بلوسكاي Bluesky الاجتماعية.