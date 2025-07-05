تطبيق Flashes .. بديل جديد لإنستجرام مبني على شبكة Bluesky الاجتماعية

- تطبيق Flashes بديل إنستجرام من Bluesky

- كيف تبدأ باستخدام Flashes؟

- تجربة إنستجرامية لكن بمزايا مختلفة

أطلق مطور ألماني يدعى سيباستيان فوجلسانج تطبيقا جديدا يدعى Flashes، وهو بديل بصري لتطبيق إنستجرام، لكنه مبني على شبكة بلوسكاي Bluesky الاجتماعية.

أصبح التطبيق متاح الآن على متجر App Store، ويوفر طريقة مختلفة لتصفح المنشورات المصورة، إذ يعتمد على عرض مرئي للصور والفيديوهات، بعيدا عن نمط التايم لاين التقليدي الذي يشبه منصة إكس (تويتر سابقا).

تجربة إنستجرامية لكن بمزايا مختلفة



يقدم Flashes واجهة مألوفة لمستخدمي إنستجرام، تشمل خلاصة قابلة للتمرير، ملفات شخصية للمستخدمين، وفلاتر للصور، لكنه في الوقت نفسه متصل مباشرة بشبكة Bluesky، التي تضم أكثر من 37 مليون مستخدم.

هذا يعني أنك لست بحاجة لبدء بناء متابعين من الصفر، حيث يقوم التطبيق بتصفية منشورات Bluesky وعرض المحتوى المرئي فقط من جميع المستخدمين حتى لو لم يكونوا يستخدمون Flashes تحديدا.

أي منشور تنشره على Flashes، سيظهر تلقائيا على Bluesky أيضا، مما يجعل من المفيد استخدام حساب منفصل إن كنت ترغب في إبقاء المحتوى مختلفا بين التطبيقين.

ميزات إضافية للمصورين والمبدعين

من بين أبرز المزايا في Flashes، وجود خاصية "Portfolio"، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء معرض خاص من الصور المميزة لعرضها على ملفهم الشخصي، يمكن تفعيل هذه الميزة من خلال إعدادات الحساب في تبويب “متقدم”.

كما يمكن تخصيص الملف الشخصي بشكل موسع، من خلال إخفاء أو إظهار الإعجابات، القوائم، والتغذيات، بالإضافة إلى أدوات لتصفية الوسائط.

كيف تبدأ باستخدام Flashes؟



لاستخدام Flashes، يجب أن تمتلك حسابا على Bluesky، إذا لم يكن لديك، يمكنك إنشاء حساب جديد من داخل التطبيق نفسه، يتطلب التسجيل إدخال بريد إلكتروني، كلمة مرور، تاريخ ميلاد، والموافقة على شروط الاستخدام وسياسات مجتمع Bluesky.

بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك تصفح الصور والفيديوهات أو نشر محتواك مباشرة، مع إمكانية التفاعل من خلال الإعجاب، إعادة النشر، أو الرد، تماما كما في Bluesky وجميع التفاعلات ستكون مرئية في كلا التطبيقين.

خطط مستقبلية واشتراك مدفوع قادم

يسعى المطور إلى جذب جمهور يفضل التجربة البصرية المفتوحة على نمط إنستجرام، بعيدا عن نموذج إكس، ووفقا للخطة، يعمل على تطوير Flashes ليشمل ميزات إضافية مثل الإشعارات الفورية ودعم الحسابات المتعددة والإشارات المرجعية وخيارات تحرير موسعة، دعم الفيديوهات الأطول، وقصص مؤقتة و ألبومات الصور وإمكانية نقل الصور دفعة واحدة من تطبيقات أخرى

ويفكر أيضا في طرح اشتراك مدفوع يوفر مزايا حصرية، ويمول تطوير نسخة أندرويد ونسخة ويب من التطبيق، إلى جانب التكامل مع تطبيقاته الأخرى مثل Skeets وBluescreen.

يذكر أن Flashes متاح مجانا على App Store، ويحتاج إلى نظام iOS 17 أو أحدث.