محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة دراسة مقترحات أصحاب الأنشطة السياحية بدهب

وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بسرعة دراسة المقترحات المقدمة من الأهالي وأصحاب الأنشطة السياحية بمدينة دهب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المرافق والخدمات.

وأكد أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا للتواصل مع المواطنين، في إطار من الشفافية والاستجابة الفورية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ جنوب سيناء برفقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، و عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية، ونواب المحافظة، في جولة ميدانية بمدينة دهب لمتابعة الحالة السياحية والخدمية، والوقوف على سير العمل في المشروعات التنموية بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، والتأكد من كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للزوار، بما يتماشى مع الطابع البيئي والسياحي الفريد لمدينة دهب.

وخلال الجولة، حرص المحافظ ورئيس اللجنة البرلمانية على الالتقاء بعدد من المواطنين وأصحاب المحال والبازارات السياحية، واستمعوا إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الحركة السياحية، خاصة في ظل تزايد الإقبال المحلي والدولي على المدينة.

كما التقى المحافظ علي هامش الجولة بعدد من الأطفال والأهالي الذين عبّروا عن سعادتهم بالزيارة،

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمدينة دهب وتسعى لتطويرها بشكل مستدام يحافظ على طابعها البيئي والمعماري المميز.

من جانبه، ثمّن النائب أحمد السجيني التعاون القائم بين الجهات التنفيذية والتشريعية في دعم الخطط التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لتذليل أية معوقات على أرض الواقع.



