بعد 12 يوما من غرقه.. العثور على جثة شاب ببحر جمصة

عثرت قوات الانقاذ النهرى بجمصة على جثة شاب عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب عبارة عن هيكل عظمي بمياه بحر جمصة وتم نقلها الى مستشفى جمصة.



بالفحص والتحري تبين ان الجثه لشاب يدعى احمد حمدي 18عاما مقيم الحوال بالسنبلاوين وغرق في مياه بحر راس البر منذ 12 يوما وفقد الغواصين الامل في العثور عليه الى ان شاء الله وظهرت جثته وهي عبارة عن هيكل عظمي وتم نقلها الى ثلاجة الموتى بجمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.