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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. بدء غلق ضريح الإمام الحسين لأعمال الصيانة

ضريح الحسين
ضريح الحسين
عبد الرحمن محمد

قالت مصادر بوزارة الأوقاف إن ضريح الإمام الحسين سيتم غلقه مؤقتًا اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5 يوليو، والذي يوافق يوم عاشوراء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية داخل المقام.

وأوضحت المصادر أن الغلق سيقتصر على الضريح فقط، في حين يظل مسجد الإمام الحسين مفتوحًا أمام المصلين كالمعتاد طوال اليوم.

وفيما يتعلق بمدة الإغلاق، أكدت المصادر أن القرار النهائي هو استمرار غلق الضريح لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم السبت وتشمل يومي 5 و6 و7 يوليو، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة الفنية التي قامت بمعاينة الموقع خلال الساعات الماضية.

دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان
ويمكن أن يردد المسلم في دعاء يوم عاشوراء: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، «اللهم إني اسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار».

اللهم يا من أنجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقا يبسا، نجنا يا الله مما نخشى ونخاف وذلل لنا كل صعب وييسر لنا الأحوال والأمور، اللهم يا مفرج كل كرب فرج كروبنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، استجب لكل دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم في يوم عاشوراء ، افرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت واشرح صدورنا واجعل هذا اليوم استجابة لكل خير وابعدنا من كل شر يا رب.

صيام يوم عاشوراء
وسن لنا سيدنا رسول ﷺ الله صيام يوم عاشوراء؛ لما فيه من تكفير للسيئات، وزيادة في الحسنات؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله ﷺ قال: «صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية». [أخرجه النسائي]، وصيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب هي إفراد يوم عاشوراء بالصوم، وصيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده وصيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده.

وأكدت الإفتاء أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردا، أي: بدون صوم يوم قبله، ولا حرج في ذلك شرعا؛ لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردا، لكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (رواه مسلم).

ضريح الإمام الحسين غلق ضريح أعمال الصيانة وزارة الأوقاف دعاء عاشوراء صيام يوم عاشوراء

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