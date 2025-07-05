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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي يطالب بتعيين محلل أداء لدعم الجهاز الفني في أسوان

عمر سليمان
عمر سليمان
منتصر الرفاعي

طلب أمير عزمي مجاهد، المدير الفني الجديد لفريق أسوان، تعيين عمر سليمان، محلل الأداء، في الجهاز الفني استعدادا للموسم الكروي الجديد ضمن خطة النادي لتدعيم الطاقم الفني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

كان مجلس إدارة أسوان أعلن تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق لمدة موسم.

ورشح أمير عزمي، عمر سليمان للعمل كمحلل أداء، ومن المقرر أن تُناقش إدارة النادي هذا الترشيح بشكل رسمي مع الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لحسمه قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

ويمتلك عمر سليمان سيرة مهنية مميزة، حيث عمل في عدد من قطاعات الناشئين داخل مصر، كما خاض تجربة سابقة في الدوري الإماراتي، وكان من ضمن الأسماء المرشحة للعمل ضمن المنتخبات الوطنية خلال الأشهر الماضية.

أمير عزمي مجاهد فريق أسوان عمر سليمان مجلس إدارة أسوان

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