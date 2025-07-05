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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتيل وستة جرحى في إطلاق نار في إنديانابوليس بأمريكا

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قالت الشرطة إن شخصا قتل وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد يوم من احتفال البلاد بيوم الاستقلال.

وقالت نائبة رئيس عمليات الشرطة تانيا تيري في مؤتمر صحفي إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1:27 صباحا (0527 بتوقيت جرينتش) بينما كان الضباط يحققون في الأمر.

أُعلن عن وفاة شخص واحد في موقع الحادث. نُقل خمسة جرحى من موقع الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما نُقل سادس إلى مركز طبي وحالته مستقرة.


وقالت تيري إن ثلاثة من الضحايا كانوا من الأحداث، بما في ذلك الشخص الذي توفي، دون أن يذكر أعمار وظروف الضحايا الآخرين.

ووجدت الشرطة عدة أسلحة نارية في مكان الحادث واحتجزت حوالي سبعة أشخاص للاستجواب.

أدان رئيس شرطة إنديانابوليس كريس بيلي أعمال العنف المتكررة في وسط المدينة، وخاصة تلك التي تستهدف الشباب.

قال بيلي للصحفيين: "مات طفل الليلة. هذا أمر غير مقبول".

وقال قائد الشرطة إن الضباط قاموا باعتقال حوالي 20 شخصًا طوال الليل واستعادوا أسلحة من قاصرين، بما في ذلك "بندقية هجومية محشوة".

وانتقد بيلي الآباء لسماحهم "لمئات الأطفال غير الخاضعين للإشراف" بالتجول في منطقة وسط المدينة ليلاً.

وقال رئيس الشرطة إن آلاف الأشخاص جاءوا إلى وسط المدينة لمشاهدة الألعاب النارية وغادروا بسلام، لكن آخرين بقوا "وتسببوا في مشاكل".

وقال رئيس الشرطة إن إطلاق النار يمثل  العنف في وسط مدينة إنديانابوليس و العنف المسلح الخطير شائع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث لا تفرض العديد من الولايات حواجز كثيرة أمام شراء الأسلحة النارية، على الرغم من الدعم الواسع النطاق لمزيد من السيطرة على الأسلحة.

وقعت 189 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقًا لأرشيف العنف المسلح - والذي يعرف بأنه إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر.

الشرطة إنديانابوليس الأمريكية المستشفى تيري

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