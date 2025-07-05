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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 408 موديل 2024 أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

بيجو 408 موديل 2024
بيجو 408 موديل 2024
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من  الإصدارات، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الأسعار والتصميمات، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وتعتبر السيارة بيجو 408 واحدة من اشهر السيارات الفرنسية ضمن العائلة الرياضية، والتي تحمل توقيع الصانع الفرنسي، وظهرت هذه السيارة ضمن موديلات 2024 في سوق السيارات المستعملة ولكن تحت مفهوم "كسر الزيرو"، بسعر يبلغ 2 مليون و290 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

بيجو 408 موديل 2024 

ولكن ننصح دومًا بأهمية مراجعة متوسط أسعار سوق المستعمل، وذلك عند القدوم على فرصة شراء أي سيارة، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية، أو الهيكل الخارجي والداخلي، لضمان الحصول على قيمة حقيقية مقابل سعر.

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2024 

تستمد السيارة بيجو 408 موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

بيجو 408 موديل 2024 

تضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 مجموعة من التجهيزات منها، شاحن لاسلكي، شاشة مقاس 10 بوصة تدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، كاميرا، حساسات حركة أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

بيجو 408 موديل 2024 

كما تضم السيارة 6 وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية قياسها 18 بوصة، إضاءة بتقنية LED، مقاعد كهربائية مع خصائص التدليك.

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