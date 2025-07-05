6 أدوات تحتاجها قبل امتحان القدرات 2025 في كليات التربية الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب من الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/7/12 حتى يوم الخميس الموافق 2025/7/24.

ويستعرض موقع صدي البلد، أدوات تحتاجها قبل امتحان القدرات 2025 في الكليات التربية الفنية

1- أقلام رصاص متنوعة وبدرجات مختلفة، (لأن الطالب يظلل الرسم أبيض وأسود).

2- أقلام فلوماستر.

3- ألوان (أقلام خشب ألوان متنوعة - وألوان فلوماستر).

4- أستيكة عادية.

5- استيكة فحم.

6- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل) والتي يستعملها في التصميم الابتكاري، موضحًا أن الموضوع الابتكاري يشكل (بوستر أو إعلان أو كارت أو عملة.. إلخ)، ويتطلب توظيفا خاصا للكتابة والألوان داخل التصميم، مع أخذ مثلث كبير في امتحان قدرات فنون تطبيقية، ومنقلة، ومسطرة كبيرة، لأن امتحان فنون تطبيقية يركز على المنظور الهندسي.