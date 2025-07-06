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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق أولى مغامرات "الثعلب المكار" بمتحف المركبات الملكية

مغامرات "الثعلب المكار" بمتحف المركبات الملكية
مغامرات "الثعلب المكار" بمتحف المركبات الملكية
محمد الاسكندرانى

أطلق متحف المركبات الملكية بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي الأثري بقطاع حفظ وتسجيل الآثار ،وزارة السياحة والآثار أولى فعاليات برنامجه التفاعلي والتعليمي الجديد "البحث عن الثعلب المكار"، والذي يأتي في إطار الأنشطة الصيفية التي ينظمها المتحف بهدف ربط النشء بالتراث بأسلوب مبتكر.


أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ، أن المتحف إستقبل مجموعة من الأطفال في رحلة استكشافية تفاعلية داخل قاعاته، حيث دارت المغامرة حول شخصية "الثعلب" كرمز للذكاء وسرعة البديهة، وتمهيدًا للتعرف على عدد من الشخصيات التاريخية التي تميزت بالحكمة والدهاء في تاريخ مصر الحديث.

متحف المركبات الملكية


تابعت إدارة المتحف ، أن البرنامج التفاعلي تضمن مقارنة تعليمية مبسطة بين الثعلب والذئب، إلى جانب أنشطة استكشاف داخل القاعات، بدأت من لوحة نادرة تُجسّد انتصار محمد علي باشا، وامتدت لتشمل البحث عن قطع أثرية مختارة وتحليلها من خلال أوراق عمل صُممت خصيصًا لهذا البرنامج.


يذكر أن ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.


يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

متحف المركبات الملكية المركبات الملكية متحف المركبات الإدارة العامة للوعي الأثري الثعلب المكار

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